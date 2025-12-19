Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da av tüfeğiyle havaya ateş edilmesiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde motosiklet üzerinde av tüfeğiyle havaya ateş edilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 11:01 Güncelleme: 19.12.2025 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da av tüfeğiyle havaya ateş edilmesiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde motosiklet üzerinde av tüfeğiyle havaya ateş edilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Vali Hasan Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, ilçedeki Onbirnisan Caddesi üzerinde motosikletle seyir halindeyken av tüfeğiyle havaya ateş eden iki kişiyle ilgili çalışma başlatıldığını belirtti.

        Yürütülen çalışmalar sonucunda motosikleti kullanan F.E'nin daha önce gözaltına alındığını ve tutuklandığını anımsatan Şıldak, bugün ise av tüfeğiyle ateş eden şüpheli Y.A'nın İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandığını kaydetti.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Y.A'nın da çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını aktaran Şıldak, vatandaşların can güvenliği ve huzurunu hiçe sayarak sorumsuzca davranışlar sergileyen kişilerin adalete hesap vermekten kaçamayacaklarını vurguladı.

        Şüpheli F.E. 18 Aralık'ta gözaltına alınmış, hakkında, "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan adli işlem başlatılmış, "ehliyetsiz araç kullanma", "tescilli aracı plakasız kullanma", "kask takmama dolayısıyla toplam 63 bin 326 Türk Lirası trafik para cezası uygulanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yürekler ağza geldi
        Yürekler ağza geldi
        "SDG 10 Mart Mutabakatı'na uymalı"
        "SDG 10 Mart Mutabakatı'na uymalı"
        Suriye'ye kritik ziyaret: SDG entegre olmalı
        Suriye'ye kritik ziyaret: SDG entegre olmalı
        İsrail-Yunanistan-GKRY üçlü zirvesi
        İsrail-Yunanistan-GKRY üçlü zirvesi
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        22 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        22 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        Tahkim Kurulu, 29 futbolcunun bahis cezasını onadı!
        Tahkim Kurulu, 29 futbolcunun bahis cezasını onadı!
        Cinayetle ilgili sarsıcı ifadeler
        Cinayetle ilgili sarsıcı ifadeler
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        Liseli gencin kahreden ölümü! Birbirlerine sarıldılar!
        Liseli gencin kahreden ölümü! Birbirlerine sarıldılar!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Hesabını kullandırdı, hakkında 20 yıla kadar hapis istendi!
        Hesabını kullandırdı, hakkında 20 yıla kadar hapis istendi!
        Yağlı saç sorununa doğal ve etkili çözümler
        Yağlı saç sorununa doğal ve etkili çözümler
        Yusuf Güney, serbest bırakıldı
        Yusuf Güney, serbest bırakıldı
        Yumurta alerjisi vardı... Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü!
        Yumurta alerjisi vardı... Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü!
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Paris dönüşünde yakalandılar

        Benzer Haberler

        Haliliye'deki spor kurslarına çocuklardan ilgi
        Haliliye'deki spor kurslarına çocuklardan ilgi
        Şanlıurfa'da inşaat şantiyesinde çıkan yangında 4 araçta hasar oluştu
        Şanlıurfa'da inşaat şantiyesinde çıkan yangında 4 araçta hasar oluştu
        Şanlıurfa'da inşaat şantiyesinde otomobiller alev alev yandı
        Şanlıurfa'da inşaat şantiyesinde otomobiller alev alev yandı
        Evin bahçesine giren beton mikserinin altında kalan Hatice öldü, ağabeyi ağ...
        Evin bahçesine giren beton mikserinin altında kalan Hatice öldü, ağabeyi ağ...
        Şantiye alanında 1 konteyner ile 4 araç yandı
        Şantiye alanında 1 konteyner ile 4 araç yandı
        Şanlıurfa kırsalında bin 296 kilometrelik yol çalışması
        Şanlıurfa kırsalında bin 296 kilometrelik yol çalışması