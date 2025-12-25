Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da kamuyu zarara uğrattıkları iddiasıyla 11 zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'da, bir kamu kuruluşuna gelen ödeneklerin bir kısmını kendisi ya da yakınlarının banka hesaplarına aktararak zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 24 şüpheliden 11'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 13:42 Güncelleme: 25.12.2025 - 13:42
        Şanlıurfa'da kamuyu zarara uğrattıkları iddiasıyla 11 zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'da, bir kamu kuruluşuna gelen ödeneklerin bir kısmını kendisi ya da yakınlarının banka hesaplarına aktararak zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 24 şüpheliden 11'i tutuklandı.

        Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Şanlıurfa'da 25 Aralık'ta bir kamu kuruluşuna gelen ödeneklerin bir kısmını kendisi ya da yakınlarının banka hesaplarına aktararak zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

