        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsünü arama çalışmalarına ara verildi

        Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsünü arama çalışmalarına ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 11:42 Güncelleme: 05.01.2026 - 11:42
        Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsünü arama çalışmalarına ara verildi.

        İlçeye bağlı kırsal Buğdaytepe Mahallesi yakınlarında 29 Aralık 2025'te sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü Halil Gündüz (42) için başlatılan arama çalışmalarına havanın aydınlanmasıyla yeniden başladı.

        Aralarında dalgıç polisler, itfaiye ve AFAD ekiplerinin de bulunduğu 175 personel, kanalda ve dışında yaklaşık 60 kilometrelik bir alanda arama çalışması yapıyor.

        Harran Kaymakamlığının talimatı doğrultusunda AFAD ekipleri, sulama kanalının geçtiği Suriye tarafında da arama çalışması başlattı.

        Arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle yarına kadar ara verildi.

        Harran ilçesinde 29 Aralık 2025'te içerisinde 5 kişinin bulunduğu otomobil sulama kanalına düşmüş, 1 kişi kendi imkanlarıyla sudan çıkmış, 3 kişinin cansız bedenine ulaşılmış, 1 kişi ise kaybolmuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

