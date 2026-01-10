Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Haberleri

        Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsünün cesedine 18 gün sonra ulaşıldı

        Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü Halil Gündüz'ün cansız bedeni 18 gün sonra bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2026 - 17:18 Güncelleme: 10.01.2026 - 17:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsünün cesedine 18 gün sonra ulaşıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü Halil Gündüz'ün cansız bedeni 18 gün sonra bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamada, 29 Aralık 2025’te Harran ilçesine bağlı Buğdaytepe Mahallesi’nde bir otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu kaybolan sürücü Halil Gündüz'ü arama çalışmalarının, Valilik koordinasyonunda kapsamlı ve aralıksız şekilde sürdürüldüğü belirtildi.

        Kayıp olarak aranan sürücünün Suriye'de bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Kayıp vatandaşımız 15 Ocak 2026 tarihinde saat 18.00'de Suriye'de Barış Pınarı Harekatı Bölgesi Tel Abyad sınırları içinde sınırımıza yaklaşık 24 kilometre uzaklıkta bulunmuştur. Gerekli işlemleri tamamlanarak Akçakale Devlet Hastanesi'ne getirilen vatandaşımız ile ilgili adli sürece ilişkin işlemler tamamlandıktan sonra ailesine teslim edilecektir. Merhum vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz."

        Harran ilçesinde 29 Aralık 2025'te içerisinde 5 kişinin bulunduğu otomobil sulama kanalına düşmüş, 1 kişi kendi imkanlarıyla sudan çıkmış, 3 kişinin cesedine ulaşılmış, 1 kişi ise kaybolmuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        "İran'a ciddi sonuçları olacağı söylendi"
        "İran'a ciddi sonuçları olacağı söylendi"
        Park halindeki minibüslere çarpıp yere yığıldı
        Park halindeki minibüslere çarpıp yere yığıldı
        Emekli maaşı düzenlemesi komisyonda kabul edildi
        Emekli maaşı düzenlemesi komisyonda kabul edildi
        Fenerbahçe'de ayrılık: Cenk Tosun!
        Fenerbahçe'de ayrılık: Cenk Tosun!
        Film gibi kovalamaca
        Film gibi kovalamaca
        Talisca'dan geleceği ile ilgili net açıklama!
        Talisca'dan geleceği ile ilgili net açıklama!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımlılık terör kadar tehlikeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımlılık terör kadar tehlikeli
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Olaylı derbi sonrası davada karar çıktı!
        Olaylı derbi sonrası davada karar çıktı!
        15 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        15 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        "MHP ile görüş ayrılığı yok"
        "MHP ile görüş ayrılığı yok"
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        48 derecelik suyun anlık buza dönüştüğü nokta
        48 derecelik suyun anlık buza dönüştüğü nokta
        Nazım Hikmetli veda
        Nazım Hikmetli veda
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        Fon dağılımı iyi yapılmalı

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa Valiliği duyurdu: Suriye'de bulunan cesedin kimliği belirlendi
        Şanlıurfa Valiliği duyurdu: Suriye'de bulunan cesedin kimliği belirlendi
        Şanlıurfa'da Miraç Kandili dualarla idrak edildi
        Şanlıurfa'da Miraç Kandili dualarla idrak edildi
        Şanlıurfa'da 7 adet ruhsatsız silah ele geçirildi
        Şanlıurfa'da 7 adet ruhsatsız silah ele geçirildi
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da kaçak alkol ve sigara ele geçirildi
        Şanlıurfa'da kaçak alkol ve sigara ele geçirildi
        Şanlıurfa'da tefecilik operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da tefecilik operasyonunda 3 şüpheli yakalandı