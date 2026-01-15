Habertürk
        Şanlıurfa'daki yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 18 zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'da yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheliden 18'inin tutuklandığı bildirildi.

        15.01.2026 - 14:00
        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, yasa dışı bahis oynayanlara yönelik operasyonda yakalanıp dün adliyeye sevk edilen 28 zanlıdan 18'inin tutuklandığı, 10'unun ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

        Şanlıurfa'da polis ekiplerince 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 13 Ocak'ta gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı bahis siteleri üzerinden yaklaşık 382 milyon liralık işlem yaptıkları tespit edilen 28 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 64 cep telefonu, 61 sim kart, 6 hard disk, 10 flash bellek, 8 bilgisayar, kurusıkıdan bozma tabanca, 4 kurusıkı tabanca, tüfek, 7 şarjör, 180 mermi, 160 bin 65 lira, 5 ata altını, 3 yarım altın, 11 çeyrek altın, 1 gramlık 4 altın, 9 altın yüzük, altın bilezik ve küpe ele geçirilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

