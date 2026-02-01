Şanlıurfa'da istinat duvarı yıkılan binanın yanındaki apartman da boşaltıldı

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde dün istinat duvarının yıkılması sonucu tahliye edilen binanın yanındaki apartman da güvenlik amaçlı boşaltıldı. Dün, Batıkent Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın bahçe kısmındaki istinat duvarının çökmesi üzerine bölgede başlatılan çalışmalar sürüyor. Bina kolonlarında karot numunesi alan ekipler, güvenlik amaçlı istinat duvarı yıkılan binanın yanındaki apartmanı da boşalttı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.