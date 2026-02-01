Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Haberleri

        Şanlıurfa'da istinat duvarı yıkılan binanın yanındaki apartman da boşaltıldı

        Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde dün istinat duvarının yıkılması sonucu tahliye edilen binanın yanındaki apartman da güvenlik amaçlı boşaltıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 20:00 Güncelleme: 01.02.2026 - 20:00
        Şanlıurfa'da istinat duvarı yıkılan binanın yanındaki apartman da boşaltıldı
        Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde dün istinat duvarının yıkılması sonucu tahliye edilen binanın yanındaki apartman da güvenlik amaçlı boşaltıldı.

        Dün, Batıkent Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın bahçe kısmındaki istinat duvarının çökmesi üzerine bölgede başlatılan çalışmalar sürüyor.

        Bina kolonlarında karot numunesi alan ekipler, güvenlik amaçlı istinat duvarı yıkılan binanın yanındaki apartmanı da boşalttı.






