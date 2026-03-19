Şanlıurfa'da silahlı saldırıda yaralanan kişi kurtarılamadı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan genç, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Hürriyet Mahallesi Tılbender Caddesi'nde 19 Mart'ta uğradığı silahlı saldırıda yaralı olarak Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Suriye uyruklu Muhammed Muhammed (17) kurtarılamadı. Gencin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekiplerce şüpheli A.S. (55) gözaltına alındı. Viranşehir ilçesinde 19 Mart'ta otomobiliyle seyreden Suriye uyruklu Muhammed Muhammed, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralı olarak Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.