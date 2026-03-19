        Şanlıurfa'da silahlı saldırıda yaralanan kişi kurtarılamadı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan genç, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 13:43 Güncelleme:
        Hürriyet Mahallesi Tılbender Caddesi'nde 19 Mart'ta uğradığı silahlı saldırıda yaralı olarak Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Suriye uyruklu Muhammed Muhammed (17) kurtarılamadı.

        Gencin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

        Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekiplerce şüpheli A.S. (55) gözaltına alındı.

        Viranşehir ilçesinde 19 Mart'ta otomobiliyle seyreden Suriye uyruklu Muhammed Muhammed, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralı olarak Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        NYT: Suudi Arabistan ABD'nin saldırıları artırmasını istiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        Hande Erçel Adli Tıp’a sevk edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        2 yeni modelin fiyatı ortaya çıktı!
        5G destekli akıllı ulaşım koridoru hayata geçiriliyor
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Uşak Belediye Başkanı ve 10 kişi gözaltında
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        Eğlence mekanına kurşun yağmuru! Ölü sayısı 3'e çıktı!
        Top darbesi sonrası ölüm!
        Tapuda avukat zorunluluğunda rakam belli oldu
        Cinayetin ayak sesleri: Aleyna'nın 9 ay önceki sözleri gündem oldu!
        "Hazırlıklara başlayın"
        Oğlunu vücut yarışmasına hazırlıyor
        "Başkası büyütsün diye doğurmadım"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
