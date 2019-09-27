Karaköprü'de yol yapım çalışmaları sürüyor

Karaköprü’de yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin talimatıyla ilçede başlatılan yol açma ve açılan yollarda kilitli parke döşeme çalışmaları devam ediyor.

İlçede yol yapım çalımalarını devam ettiklerini belirten Baydilli,"Fen işleri müdürlüğümüz gerçekten vatandaşlarımızdan gelen talepler ve programımız doğrultusunda yoğun bir çalışma içerisindedir. Her geçen gün büyüyen ilçemizde ihtiyaçları karşılamak üzere yeni yollar açıyoruz ve Büyükşehir Belediyesi tarafından alt yapı çalışmaları tamamlanan yollarda kilitli parke döşeyerek yolu vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz. Akpiyar, Batıkent, Atakent, Seyrantepe ve Doğukent gibi sürekli büyüme gösteren mahallelerimizde çalışmalarımız devam ediyor. Yine her mahallemizde deforme olmuş yollarda onarım ve yenileme çalışmaları yapıyoruz. Vatandaşlara çalışmalar sırasında gösterdikleri sabır ve teveccüh için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Alibaba, Seyrantepe, Atakent, Akpiyar, Doğukent ve Güllübağ mahallelerinde yol açma ve kilitli parke döşeme çalışmaları yoğun bir programda sürdürülüyor.

ŞANLIURFA 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 04:50

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