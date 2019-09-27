Yaşlı kadının ineği yangında telef oldu

İstanbul'da bir deprem daha

İstanbul'da bir deprem daha!

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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi kırsalında tek başına yaşayan Fatma Çakmak’ın tek geçim kaynağı çıkan yangında telef oldu.

Olay, ilçeye 40 kilometre uzaklıktaki Küptepe Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ev tek başına yaşayan 69 yaşındaki Fatma Çakmak’ın ahırın gece sabaha karşı elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı.

Ahırdaki samanlarında tutuşmasıyla büyüyen yangını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle yangın söndürülürken dumandan zehirlenen inek telef oldu.

Gece hayvanın yemini verdikten sonra uyuduğunu belirten Çakmak, “Tek geçim kaynağı olan ineğin çıkan yangında telef oldu. Yetkililerden bu konuda yardım istiyorum” dedi

ŞANLIURFA 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 04:50

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