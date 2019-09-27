Haliliye’de 60 yıllık yol sorunu çözüme kavuşuyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları ile Sancaktar Mahallesinin 60 yıldır beklediği yol ihtiyacı çözüme kavuşuyor.

Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda merkez ve kırsal mahallelerde çalışmalarını yürüten ekipler, son olarak yol sıkıntısı yaşayan Sancaktar Mahallesinde stabilize yol yapım çalışmaları ile yeni yolları mahalle sakinlerinin hizmetine sunuyor. Kısas Yolu mevkiinde yürütülen çalışmalar, mahalle sakinlerinin de takdirini topladı.

Yapılan çalışmalara ilişkin konuşan mahalle sakinleri, yaklaşık 60 yıldır açılan yollarında ilk defa çalışma yapıldığını, uzun bir süredir yol sıkıntısı yaşadıklarını, mevcut yolları insanların kullanamadığını belirterek, çalışmalardan dolayı Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür ettiklerini söylediler.

ŞANLIURFA 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 04:50

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