Güvenli Bölge'de 7´nci hava devriyesi başladı

-FIRAT´ın doğusuna kurulması planlanan Güvenli Bölge´de, Türk ve ABD askerleri tarafından 7´nci ortak hava devriyesi başlatıldı. 2'si Türk 2'si ABD'li 4 helikopter tarafından gerçekleştirilen hava devriyesinin 2 saat sürmesi bekleniyor.
Fırat´ın doğusundaki terör örgütü PKK/YPG´nin sınır güvenliğini tehdit etmesinin ardından Türkiye, güvenli hale getirilmesi için bölgeye harekat düzenleyeceği mesajını verdi. Türkiye´nin mesajının ardından Ankara´ya gelen ABD askeri heyetinin, Milli Savunma Bakanlığı'nda yaptığı görüşme sonrası, Fırat´ın doğusuna Güvenli Bölge kurulması kararlaştırıldı. Oluşturulacak bölgenin ortak tesisi için de Şanlıurfa´nın Akçakale ilçesinde, 12 Ağustos tarihinde, iki ülke askerlerinin görev yaptığı Müşterek Harekat Merkezi kuruldu. Merkezin çalışmaya başlamasının ardından iki ülke askerleri tarafından Fırat´ın doğusunda kalan Suriye topraklarında, 6 kez hava, 2 kez de ortak kara devriyesi yapıldı.
Türkiye´nin gelinen süreçten tatmin olmadığını ifade etmesi ve rahatsızlıklarını dile getirmesinin ardından sınır hattına zırhlı araç, askeri personel, sağlık, arama ve kurtarma ekipleri sevk edilirken, bu sabah 7´nci ortak hava devriyesi için çalışma başlatıldı.
Şanlıurfa´dan gelen Türk Hava Kuvvetleri´ne ait 2 helikopter, Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı'na iniş yaptı. Pistte bakımları ve yakıt takviyesi yapılan helikopterler, saat 10.30 sıralarında askeri personelleri alarak, havalandı.
Türk helikopterlerin kalkışının ardından Suriye tarafından gelen ABD´ye ait 2 helikopter de aynı alana iniş yaptı. ABD askerlerini aldıktan sonra havalanan helikopterler, havada Türkiye´ye ait helikopterler ile buluştu. 4 helikopter Suriye tarafına hareket etti. 2´si Türk, 2´si ABD´ye ait 4 helikopter, Suriye´nin kuzeyinde kalan terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Telabyad ile Rasulayn arasındaki bölgede, ortak devriye faaliyetini başlattı. Askerlerin havadan keşif ve gözetleme faaliyeti yaptığı 7´nci ortak devriyenin daha öncekilerde olduğu gibi yaklaşık 2 saat sürmesi bekleniyor.
ŞANLIURFA
28 Eylül 2019 Cumartesi
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