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Başkan Beyazgül: Benden canımı iste ama isotumu isteme

DHA

- ŞANLIURFA'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'İsot Festivali' etkinlikleri kapsamında isot hasadı yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Dünyada Ronaldo neyse, Messi neyse, bizim için isotumuz öyledir. İsotumuza rakip tanımıyoruz. Güzel bir söz de var, 'Benden canımı iste ama isotumu isteme' " dedi.

- ŞANLIURFA'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'İsot Festivali' etkinlikleri kapsamında isot hasadı yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Dünyada Ronaldo neyse, Messi neyse, bizim için isotumuz öyledir. İsotumuza rakip tanımıyoruz. Güzel bir söz de var, 'Benden canımı iste ama isotumu isteme' " dedi.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nce 11-13 Ekim'de üçüncüsü düzenlenecek Şanlıurfa Lezzetleri ve İsot Festivali (URFEST) kapsamında isot hasadı yapıldı. Göbeklitepe yolundaki arazide gerçekleştirilen 'Tarlada İsot Hasadı' etkinliği Kur'an tilavetiyle başladı. İsotun Şanlıurfa için önemine vurgu yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül şöyle konuştu:
"Şanlıurfa tersine göç alan bir kent olmasıyla, nüfusu ve genci en fazla olan kentlerimizden biri oldu. Şanlıurfa cazibe merkezidir ve böyle de kalacaktır, bunu kimse engelleyemez. 'Tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen Göbeklitepe ve sayamadığımız tarihi bölgelerimiz, kentimiz için önemli yerlerimizdir. Ancak bazen algılar yapılır ama Urfa'nın cazibe merkezi olma özelliğini hiç kimse kıramaz. Burada Urfafest'in ikinci adımını atıyoruz ve isot hasadı yapacağız. Bizim isotumuz rakipsiz. Dünyada Ronaldo neyse, Messi neyse, bizim için isotumuz da öyledir. Kendi isotumuza rakip tanımıyoruz. İsotumuzun tek kötü bir yanı var, alışkanlık yapıyor. Urfa'da sabah kahvaltıda boşuna isot yenmiyor. Güzel bir söz var, 'Benden canımı iste ama isotumu isteme.' 'Altınımız iste ama isotumu isteme.' Çünkü her bir Urfalının kendi ağız tadına göre çıkardığı isot vardır. 85 yaşındaki ninelerimize, 'İsotu hazır alalım' dediğimiz de dahi onlar kendi damak zevklerini ararlar."
'TÜM TÜRKİYE'Yİ DAVET EDİYORUM'
Şanlıurfa'da bu düzenlenecek olan İsot Festivali'ne halkı davet eden Beyazgül, "Bizim isotlarımız olabildiğince dışarıya gitmekte. Ancak bunun daha fazla paketlemesi yapılmalı. 2 milyon insanımızla burada çalışıyoruz. Dünyanın en genç nüfusuna sahibiz. Coğrafi ve tarihi güzelliklerin merkeziyiz. Buradan seslenmek ayrı bir gurur, onur veriyor. İsot tarlamızın bizim için, Urfa için önemi çok büyük. Bu lezzet farklı, bu lezzet alışkanlık yapıyor. Biz 11-12-13 Ekim'de İsot Festivali'ne bütün Türkiye'yi davet ediyorum. Urfa hangi lezzetlere sahip bunları göstereceğiz. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.
Renkli görüntülerin yaşandığı isot hasadına katılan protokol tarlada topladıkları isotları sepetlere doldurarak evlerine götürdü. 3'üncü Şanlıurfa Lezzetleri ve İsot Festivali kapsamında kortej yürüyüşü, açık hava konserleri, sergiler, isot yeme yarışması, çiğ köfte şenliği gibi etkinlikler yapılacağı kaydedildi.

ŞANLIURFA

29 Eylül 2019 Pazar

  • İMSAK 04:51
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  • İKİNDİ 15:42
  • AKŞAM 18:20
  • YATSI 19:34
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