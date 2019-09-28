Evinin balkonundan düşen Merve öğretmen, öldü

İstanbul'da bir deprem daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA´nın Siverek ilçesinde görevli İngilizce öğretmeni Merve Şahan (25), 5'inci kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Camikebir Mahallesi'nde meydana geldi. Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulunda görev yapan İngilizce öğretmeni Merve Şahan, 5'inci kattaki evin balkonundan beton zemine düştü. Genç öğretmenin düştüğünü görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Şahan'ın öldüğünü belirledi. Merve Şahan'ın cansız bedeni otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



ŞANLIURFA 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 04:51

GÜNEŞ 06:11

ÖĞLE 12:20

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:20

YATSI 19:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.