Genç yazar ilk kitabını tanıttı

Şanlıurfa’da genç yazar ilk kitabı olan ‘küllerinden doğuş’ eserinin tanıtım ve imza günü programı gerçekleştirdi.

Yazar Emine İşbilen ‘küllerinden doğuş’ adlı eserinin tanıtım ve imza günü programını gerçekleştirdi. Şair Nabi Kültür Merkezi’nde yapılan tanıtıma Şanlıurfalı okuyucular ilgi gösterdi. İşbilen, kendi yaşam hikayesini anlattığı kitabında, kadınların toplumsal sıkıntılarına dokunarak, mücadele ederek başarı sağlanacağı eserinde ele aldı.

“Küllerinden doğuş başlangıçtır”

Herkesin yarasına dokunacak bir kitap yazdığını belirten yazar Emine İşbilen, “Son zamanlarda kadınlarımızın içler acısı, birçok alanda medyada gündeme gelen sorunlar ortaya çıktı. Ben yıllar öncesinden bir şeyler yapmak istedim. Birçok kadının yarası içimde adeta bir volkan oluşturdu. O zamanlar bende onlardan biriydim. Bir gün kendi kendime şunu dedim. Bir gün istediğim hedefe ulaşabilirsem, kadınlar ve gençler adına mücadele edeceğime söz vermiştim. Bu sorunlarla mücadele etmek için ‘küllerinden doğuş’ kitabı aslında bir başlangıçtır. Gideceğimiz yere kadar gitmeye çalışacağız. Doğudaki kadınlarımız aslında daha dezavantajlıdır. Çoğu kadının ekonomik özgürlüğü yok, çoğu gencimizin okuma şansı yoktur. Bende bir yerlerden artık başlamak istedim. Bu kitap birkaç kişiye ulaştığında diğerlerinde sesi olacaktır. Biz hep birlikte bir şeyler yapabiliriz. Bazı şeyler oluştuğundan sonra bir anda kitap yazmaya başladım. Kalemi, kağıdı elime alarak bir ay boyunca gece gündüz demeden bu kitabı yazdım” diye konuştu.

ŞANLIURFA 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 04:51

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