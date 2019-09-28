Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'ın yeğeni kazada öldü

İstanbul'da bir deprem daha!

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Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya’nın yeğeni geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, AkçakaleŞanlıurfa kara yolunun Nüsretiye mevkiinde meydana geldi. Mustafa Yalçınkaya'nın (24) kullandığı motosiklet devrildi. Çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Akçakale Devlet Hastanesine kaldırılan Yalçınkaya, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yalçınkaya'nın cenazesi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 04:51

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