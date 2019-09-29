İş yerinde çıkan yangın söndürüldü

İstanbul'da bir deprem daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde çıkan yangın nedeniyle bir iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Şarkpınar Mahallesindeki eski sanayi sitesinde yaşandı. Sitede oto aksesuarı satılan bir iş yerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, iş yerinin her tarafını kapmadı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken iş yerindeki eşyaların küle döndüğü öğrenildi.

ŞANLIURFA 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 04:51

GÜNEŞ 06:11

ÖĞLE 12:20

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:20

YATSI 19:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.