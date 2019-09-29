Sınır hattında çocuklar futbol maçı, öğretmenler piknik yapıyor

- FIRAT'ın doğusuna kurulması planlanan 'güvenli bölge' ile gözlerin çevrili olduğu Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde küçük çocuklar, sınırın sıfır noktasında oyun oynamayı sürdürüyor. Sınıra 100 metre uzaklıkta futbol maçı yapan çocuklar, gördükleri askerleri sevinçle karşılıyor. Sınır hattında piknik yapan öğretmenler de güven içinde hizmet verdiklerini ve öğrencilerinin travma yaşamaması için çabaladıklarını dile getirdi.

Suriye'nin Tel Abyad kenti ile komşu olan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyonu ve 'güvenli bölge' oluşturulması için ABD ve Türk askerlerinin görev yaptığı Müşterek Harekat Merkezi ile gündeme geldi. Türkiye ve ABD tarafından yapılan ortak kara ve hava devriyesi ile de sıkça konuşulan Akçakale'nin halkı, huzur içinde günlük yaşamına devam ediyor. Terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Tel Abyad ile komşu olan Akçakale'de yaşamlarını sürdürenler, teröristlerin birkaç yüz metre ilerilerinde olmalarının kendilerini rahatsız ettiğini; ancak Türk askerinin verdiği güven ile huzur içinde olduklarını kaydetti.

ÖĞRETMENLERDEN SINIR HATTINDA PİKNİK

Sınır hattında görevli öğretmenler ise ismi sık sık operasyon ve askeri hareketlilik ile gündeme gelen Akçakale'de görev yaptıkları için mutlu olduklarını söylüyor. Akçakale'nin, sınırda bulunması nedeniyle Suriye iç savaşının ardından pek tercih edilmediğini, ataması yapılan meslektaşlarının gelmek istemediğini anlatan öğretmenler, ön yargılı davranılmaması gerektiğini belirtiyor. Akçakale'deki Şehit Astsubay Halil Kanat Anadolu Lisesi'nin öğretmenleri de hafta sonu hep birlikte Türkiye ile Suriye'yi ayıran duvarlara 100 metre uzaklıkta piknik yaptı. Ağaçlık alandaki çimler üzerine oturup, yemek yiyen ve çiğ köfte yoğuran öğretmenler, hiçbir endişe yaşamadıklarını dile getirdi. Okul müdürü Mustafa Şahin, sınırda öğrencilere huzur içinde eğitim verdiklerini söyledi. Sınırın yanı başında tedirginlik yaşamadan piknik bile yaptıklarını anlatan Şahin, "Öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için canla başla çalışıyoruz. Sınırda görev yapmanın herhangi bir dezavantajıyla karşılaşmıyoruz. Oldukça huzurluyuz" dedi.

Okul öğretmenlerinden Ahmet Şahin de 2 yıl önce atandığı Akçakale'ye gelirken tedirgin olduğunu; ancak fikirlerinin göreve başlamasının ardından değiştiğini söyledi. Şahin, tüm meslektaşlarının sınır bölgelerine korkmadan gitmeleri tavsiyesinde bulundu.

SINIR DUVARININ ÖNÜNDE FUTBOL MAÇI

Akçakaleli çocuklar, gün boyu sokaklarda oyun oynayıp, zaman zaman sınır hattına yapılan sevkiyatlarda karşılaştıkları zırhlı araçlardaki askerlere sevgi gösterisinde bulunuyor. Yapılan hava devriyesinde kullanılan helikopterlere de evlerinin çatılarından el sallayan zaman zaman ise helikopterlerin havalandığı Akçakale Jandarma Komutanlığı yakınına kadar giden çocuklar, güvenlik güçlerinin varlığının kendilerini mutlu ettiğini söylüyor. Zırhlı araç, helikopter, uçak ve bomba seslerine alışkın olan çocuklar, aşina oldukları bu görüntülerden Türk askerinin varlığı ile korkmadıklarını dile getiriyor. Havanın serinlediği akşam saatlerinde sınır hattına 100 metre uzaklıkta toplanarak, futbol maçı yapan çocuklar, teröristlerden korkmadıklarını ve Türk askerlerinin Tel Abyad'ı terör örgütünden arındıracağına inandıklarını belirtiyor.



ŞANLIURFA 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 04:51

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