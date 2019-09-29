Derbi öncesi taraftardan renkli görüntüler

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Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçı öncesi Şanlıurfa’da takımlarına destek veren taraftarlar renkli görüntüler oluşturdu.

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray 124 kez karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadında oynanan karşılaşma golsüz beraberlikle sonuçlandı. Şanlıurfa’da takımlarına destek veren taraftarlar da renkli görüntüler oluşturdu. Atatürk Bulvarı'nda bir araya gelen taraftarlar, tezahürat yapıp meşale yakarak maç öncesi takımlarına destek verdi.

ŞANLIURFA 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 04:51

GÜNEŞ 06:11

ÖĞLE 12:20

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:20

YATSI 19:34

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