Şanlıurfa’da sular kesilecek

İstanbul'da bir deprem daha

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ŞUSKİ Genel Müdürlüğü olarak Çevik kuvvet köprülü kavşak inşaatında yapılacak olan içme suyu deplase (hat bağlantısı) çalışmalarımız nedeniyle 30 Eylül Pazartesi saat 23:00 ile 1 Ekim Salı saat 17:00’a kadar Karaköprü İlçesi Alibaba, Akbayır, Batıkent, Merkez, Çankaya, Şenevler, Karşıyaka, Akpiyar, Esentepe mahalleleri Haliliye İlçesi Hamidiye, Refahiye, Ulubatlı ve Osmangazi mahallelerinde zorunlu olarak su kesintisi yaşanacaktır.

ŞANLIURFA 30 Eylül 2019 Pazartesi İMSAK 04:52

GÜNEŞ 06:12

ÖĞLE 12:20

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:18

YATSI 19:33

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