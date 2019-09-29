Elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir inşaat alanı yakınından geçen genç, açık olan elektrik tellerine temas edince akıma kapılması sonucu hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Bozova'ya bağlı Hacılar Mahallesi kırsalında bulunan bir inşaat yakınında açıkta bulunan elektrik teline temas eden Ferhat Aslanoğlu (17) isimli genç, akıma kapıldı. Ağır yaralanan Aslanoğlu, ihbar üzerine olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aslanoğlu, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA 30 Eylül 2019 Pazartesi İMSAK 04:52

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