Karbel Karaköprü Belediyespor - Çatalcaspor: 1-0

STAT: Faruk Çelik
HAKEMLER: Ömer Kocabey, Burak Celep, Kağan Yıldızlar
KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Erşen Fikret, Nuh, Ahmet, Gökdeniz, Volkan (Dk. 84 Bilal), Umut (Dk. 70 Arif), Ramiz, Emre Aydın (Dk. 65 Ali), Emre Okur, Hakan Albayrak
ÇATALCASPOR: Kadir Bora, İsmail, Önder (Dk. 59 Hakan), Ufuk, Burhanettin, Mehmet, Uğur (Dk. 53 Ömer), Fırat, Temel (Dk. 88 Abdurrahman) Gökhan
GOLLER: Dk. 43 Gökdeniz (Karbel Karaköprü Belediyespor)
SARI KARTLAR: Ali (Karbel Karaköprü Belediyespor) Hakan (Çatalcaspor)TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'un 5'inci haftasında Karbel Karaköprü Belediyespor, sahasında konuk ettiği Çatalcaspor'u 1-0 mağlup etti. 43'üncü dakikada Ahmet'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Gökdeniz, plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.
ŞANLIURFA
30 Eylül 2019 Pazartesi
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