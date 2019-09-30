Karaköprü Belediyespor zirve yarışını sürdürüyor

Karbel Karaköprü Belediyespor sahasında Çatalcaspor’u 10 mağlup ederek puanını 13’e çıkardı.

Şanlıurfa temsilcisi Karbel Karaköprü Belediyespor ligin 5. haftasında zorlu rakibi Çatalcaspor’u sahasında Gökdeniz Varol’un 44. Dakikada kaydettiği golle 10 mağlup etti. Kırmızı siyahlı ekip 5 haftada 4 galibiyet 1 beraberlik alarak puanını 13’e çıkardı ve çıkışını sürdürdü.

Maça iki takım da kontrollü başlarken ev sahibi Karaköprü Belediyespor topa daha fazla sahip olan ve pozisyon bulan takım oldu. İlk yarının son anlarında savunmanın arkasına iyi bir koşu yapan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Gökdeniz Varol topu ağlara göndererek devreye gitmeden takımını 10 öne geçirdi ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı. İkinci yarıda da her iki takım pozisyonlar bulurken, Çatalcaspor ataklarında Karaköprü Belediyespor kalecisi Erşen Çilingir kalesini gole kapattı. İkinci yarıda her iki takım da gol bulamazken, maç Karbel Karaköprü Belediyespor’un 10 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla Karaköprü ekibi puanını 13’e yükselterek zirveyi Serik Belediyespor ve Artvin Hopaspor ile paylaştı. Karaköprü Belediyespor gelecek hafta Yomraspor deplasmanına gidecek.

ŞANLIURFA 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:53

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