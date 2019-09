Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yaşayan 8 çocuk annesi 42 yaşındaki ev hanımı, daha önce bir sinema filmi çeken kocasına özenerek kendi sinema filmini çekti. Kocasının sinema merakı bir türlü geçmeyince genç kadın da sinema sektörüne girdi.

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yaşayan 8 çocuk annesi 42 yaşındaki ev hanımı Elif Arslan, sinema filmi çekmeye merak salan kocasına özenerek kendi filmini çekti. Daha önce köyde ev işleri yapıp 8 çocuğuna bakan, hayvanları yemleyip fıstık tarlasında çalışarak zaman geçiren genç kadın, yapımcılığını üstlendiği korku ve macera türündeki “Fecr” isimli film ile sinema dünyasına adım atmaya hazırlanıyor. Halfeti, Birecik ve Rum Kalede çekimleri yapılması planlanan film için start verildi. Yönetmenliğini Engin Tutuş’un üstlendiği filmin başrollerinde ise Sahra Erbaykent oynuyor. Filmin konusu ise seyyah bir ailenin ıssız, gözden ırak bir köyde karşı karşıya kaldıkları olaylarla mücadelesini anlatıyor.

Birlikte bu yola çıktık

Filmin ortak yapımcısı ve yönetmeni Engin Tutuş, köyde yaşayan Elif Arslan’ın ortak yapımcısı olduğunu söyleyerek,“ Biz korku türünde bir sinema filmi yapıyoruz. Şu anda Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesindeyiz. Bugün itibariyle çekimlerimiz başladı, gayet başarılı geçiyor. Benimle birlikte olan çok önemli bir insan var. Köyde yaşayan bir hanımefendi benim ortak yapımcım. Onunla birlikte başladık. Biz de projemizi sunduk, ortak bir iş yapmak istedik. Biz de şu anda seri bir şekilde çekiyoruz. Bu sinema filminin 1 ve 2’sini ekiyoruz. Birlikte bir yola çıktık. Yaklaşık 3 4 ay bir hazırlık çalışmamız oldu. Bugün itibariyle çekimlere başladık, gayet başarılı. Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Öncelikle böyle bir girişim yaptığı için Elif hanımı tebrik etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Bu işi erkeklere bırakmayacağız

Her işi erkeklere bırakmayacaklarını söyleyen Elif Arslan,” Sinema filmlerini seviyorum, televizyonlarda izledim. Hoşuma gitti ve ben de bu sektöre başvurdum” dedi.

Doğuda bir kadın olarak bu işi yapmanın kendisini zorlamadığını söyleyen Arslan, “Eşimin yaptığını gördüm ve hoşuma gitti. Ben de devam ettim. Başarılı olmak istiyorum. Bir bayanın sinema sektörüne başlaması güzeldir, iyidir. Tavsiye ederim” ifadelerini kullandı.

Bir kadın olarak zorlandığını fakat bu işi kendilerinin halledeceğini söyleyen Arslan, “Bir kadın olarak zorlanıyorum ama mecburen kendimiz halledeceğiz. Her şeyi erkeklere bırakmayacağız, kendimiz çalışıp çabalayacağız. Sevdiğim için başvurdum ve devam edeceğim” diye konuştu.

Filmin baş rolünde görev alan Sahra Erbaykent ise, “Fecr ekibinde baş rolü alıyorum. Elif hanımın projesine katıldığım için çok mutluyum. Bir kadının buraya kadar gelmesi, bir çok şey başarması bir kadın olarak beni çok gururlandırdı. Böyle bir projede yer aldığım için çok mutluyum. Umarım Elif hanımı üzmeyiz, başarımızı görür. Bu dünyada kadınlar hep tek kanatlı ama biz tek kanatla uçmaya hep hazırız” diye konuştu.

Kısa sürede çekimlerinin tamamlanması beklenen filmin Aralık 2019'da beyaz perdeye taşınması bekleniyor.

ŞANLIURFA 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:53

GÜNEŞ 06:13

ÖĞLE 12:20

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:17

YATSI 19:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.