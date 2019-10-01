Şanlıurfa Piazza’da sürpriz hediyeler

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, ziyaretçilerine sürpriz hediyelerle heyecan verecek bir kampanya başlattı.

AVM, ulusal ve uluslararası seçkin marka karması sayesinde bol seçeneklerle sunduğu alışveriş imkanını kampanyalarla daha cazip hale getiriyor. AVM’de 1 Ekim ile 11 Ekim tarihleri arasında, hafta içi günlerde ve aynı gün içinde 100 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçiler, bu alışverişleri karşılığında aldıkları fiş ya da faturalar ile danışma birimine başvurduklarında sürpriz hediyeler verilecek.

ŞANLIURFA 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:53

GÜNEŞ 06:13

ÖĞLE 12:20

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:17

YATSI 19:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.