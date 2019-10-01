Eyyübiye’de yol yapım atağı

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Eyyübiye’de yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un talimatlıyla Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, kırsal mahallelerde stabilize yol yapım, merkez mahallelerde ise, kilitli beton parke taşı, döşeme, bakım ve onarım çalışmalarını devam ettiriyor.

Mahallelerde sürdürülen yol yapım çalışmalarından dolayı memnuniyetini dile getiren bölge sakinleri, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’a teşekkür etti.

ŞANLIURFA 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:53

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