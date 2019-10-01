Canpolat mahalle gezilerini sürdürüyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, mahalle gezisi kapsamında Şehitlik ve Hızmalı mahallelerinde incelemelerde bulunarak, ihtiyaçları yerinde tespit etti.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat mahalle gezisi kapsamında Şehitlik ve Hızmalı mahallelerinde incelemelerde bulunarak, ihtiyaçları yerinde tespit etti. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Canpolat, gelen iletilerin çözümü için de ilgili birimlere talimatlar verdi. Şehitlik Mahallesi ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada doğal gaz şebeke hattının döşenme çalışmalarının devam ettiğinin belirten Canpolat, “Sabahın erken saatleri ile birlikte Şehitlik mahallemizdeyiz, muhtarımız, başkan yardımcılarımız ve birim amirlerimizle mahallemizi geziyoruz. Bizim ve muhtarımızın çabaları sonrası mahallemiz doğalgaza kavuştu. Şuanda bir taraftan yeni doğalgaz şebeke hattının döşenmesi sürüyor. Bir diğer taraftan da sökülen parkelerin yeniden onarımı ve sokaklarımızın eski görünümüne kavuşması için ekiplerimizin hummalı çalışması sürüyor. Mahallerimiz de adım adım geziyoruz. Bizlere gösterilen ilgiye desteğe başta muhtarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Canpolat, temaslarının ardından mahalleden ayrıldı.

ŞANLIURFA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:54

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