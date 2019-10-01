Şanlıurfalı çocuklar kitap okuyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki çocuk kütüphaneleri eğitim öğretim yılının başlamasıyla, her gün yüzlerce çocuğun ziyaret ettiği kütüphanelerde dağıtılan ücretsiz kitaplar da çocukların geleceğine ışık tutuyor.

Türkiye'nin en genç şehri Şanlıurfa'da 98 eserin basım ve ücretsiz dağıtımını gerçekleştirerek eğitime yönelik yatırımlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi'nin çocuk kütüphaneleri yeni eğitim öğretim yılında da çocukların buluşma adresi oldu. Öğrencilerin gerek ferdi gerekse öğretmenleri eşliğinde geldikleri çocuk kütüphanelerini ziyaret eden her çocuğa kitap hediye ediliyor. Kişisel gelişim ve eğitim yayınları bakımından zenginlik barındıran Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kütüphaneleri, çocuklara hem kitap okuma alışkanlığını kazandırıyor hem de gençlerin geleceğine yön veriyor.

Veliler de çocukların eğitimlerine yönelik yaklaşımından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür etti.

ŞANLIURFA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:54

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