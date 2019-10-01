Baydilli yetim çocuklarla buluştu

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli katıldığı düğünde davetli olan yetim çocuklarla bir araya geldi.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Karaköprü Belediyesi eski belediye meclis üyesi Celal Çakmak'ın oğlunun düğün törenine katıldı. Düğün Sahibi Celal Çakmak'ın farkındalık oluşturmak için düğüne davet ettiği 100 yetim çocukları masalarında ziyaret eden Baydilli, çocuklarla sohbet edip oyuncak hediye etti. Baydilli çocukların 1 Ekim Dünya Çocuk Günü’nü de kutladı. Çocuklar için çok daha iyi bir gelecek dilediği belirten Baydilli "Bugün Celal Çakmak hocamız bu mutlu gününde çok güzel bir farkındalık oluşturarak düğüne 100 tane öksüz ve yetim çocuğumuzu davet edip mutlu etti. Bir yetimi güldürmek muhakkak ki Allah katında en makbul olanıdır. Onlar bizlere Allah'ın emanetidir ve hepimizin bu emanete sahip çıkması gerekiyor. Bu vesileyle buradaki yetim çocuklarımızın ve düğer tüm çocukların 1 Ekim Dünya Çocuk Gününü kutluyorum. Çocuklarımız için çok daha iyi bir gelecek diliyorum" diye konuştu.

ŞANLIURFA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:54

GÜNEŞ 06:14

ÖĞLE 12:19

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:15

YATSI 19:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.