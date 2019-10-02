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Kızından karaciğer nakliyle hayata tutundu

DHA

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde yaşayan karaciğer hastası tarım işçisi Halit Fırat (49), kızından nakledilen karaciğerle sağlığına kavuştu.

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde yaşayan karaciğer hastası tarım işçisi Halit Fırat (49), kızından nakledilen karaciğerle sağlığına kavuştu.
Tarım işçisi olarak çalışan Halil Fırat, 7 yıl önce karaciğer rahatsızlığı nedeniyle ilaç tedavisi gördü. Rahatsızlığının ilerlemesi üzerine Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine başvuran Fırat´a karaciğer yetmezliğine bağlı siroz teşhisi konuldu ve organ nakline ihtiyaç olduğu belirtildi. Bunun üzerine organın bulunması için aile üyelerine başvuruldu. Alınan doku örneklerinden ailenin en büyük kızı Sariye Fırat'ın karaciğerinin uygun olduğu tespit edildi.
HRÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı ve Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Yılmaz başkanlığındaki ekip, kızından aldıkları karaciğer dokusunu, 6 saat süren operasyon ile Halil Fırat´ta nakletti. Halit Fırat, kızının kendisine karaciğerinden doku vermesiyle yeniden hayata tutunduğunu belirterek kendisini ameliyat eden doktorlarla teşekkür etti.
Rahatsızlığı nedeniyle çok zor günler yaşadığını anlatan Fırat, "Ben tarım işçisi olarak çalışıyorum. Yıllardır bu hastalığım dolayısıyla zor günler geçiriyordum. Doktor, karaciğer naklinin yapılması gerektiğini söyleyince kızım hiç tereddüt etmeden ciğerini bana verdi. Çok şükür sağlığıma kavuştum" dedi.
HRÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı ve Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, ekibiyle bir yıl içerisinde gerçekleştirdikleri karaciğer nakillerinin 25'incisini Halit Fırat´a yaptıklarını belirtti. Hastane altyapısı ve ekiplerinin çok iyi olduğunu belirten Yılmaz, kendilerine başvuruda bulunan hastaların sağlıklarına yeniden kavuşması için her türlü çabayı gösterdiklerini söyledi.
Organ nakilinin ardından servis odasına alınan ve ağzında maske bulunan Halit Fırat´ın başarılı bir şekilde ameliyat olmasının ardından HRÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik ve beraberindeki grup Fırat´ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Fırat´ın doktorundan bilgi alan Çelik, Harran Üniversitesinin her türlü donanıma sahip olduğunu, hastaların artık başka illere gitmesine gerek kalmadığını kaydetti. 
  

ŞANLIURFA

02 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 04:54
  • GÜNEŞ 06:14
  • ÖĞLE 12:19
  • İKİNDİ 15:39
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  • YATSI 19:30
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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