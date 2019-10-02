Büyükşehir yeşeren çınarları ağırladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla “7’den 70’e nesiller buluşuyor” programı düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi, Aile Çalışma Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda YADES Projesi kapsamında ‘1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’ münasebetiyle “7’den 70’e Nesiller Buluşuyor” programı gerçekleştirildi. YADES’e üye 65 yaş üstü vatandaşların ve sevgi evlerinde kalan çocukların katıldığı yemek programına Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Bayuk, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selami Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün eşi Betül Beyazgül, Şanlıurfa Vali Vekili Osman Aydoğan, Aile Çalışma Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Bilici ve AK Parti Şanlıurfa İl Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven katıldı.

“Yaşlı berekettir yaşlı tecrübedir”

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Bayuk, “7’den 70’e Nesiller Buluşuyor” programı adı altında sosyal belediyecilik kavramıyla hareket ederek Aile Çalışma Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı sevgi evlerinde kalan çocuklarımızla ve değerli çınarlarımızla bugün toplanmış bulunmaktayız. Bugün 1 Ekim ‘Dünya Yaşlılar Günü’ münasebetiyle geçmişimiz olan eli öpülesi yaşlılarımız ve yarınımız umudumuz geleceğimiz olan çocuklarımızla burada bir araya gelerek aile olmanın birlik beraberliğin çok önemli olduğunu vurgulamak isterim. Şanlıurfa Valiliği Koordinasyonunda, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan bu proje Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından finanse edilmekte olan YADES(Yaşlı Destek Programı) projesi kapsamında 65 yaş üstü YADES projesinden faydalanan YADES üyesi Yeşeren Çınarlarımıza çeşitli hizmetler sunmaktayız. Projemizin amacı, yapılan aktivitelerle 65 yaş üstü vatandaşlarımızın özgüvenlerini ve yaşama bağlılıklarını arttırarak, ihtiyaçları olan sosyal ortamı onlar için oluşturmak ve gençlere deneyimlerini aktarabilmelerine olanak sağlamak olup bunun yanında yaşam kalitesini yükseltip daha sağlıklı, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sürmeleri hedeflenmiştir. Projenin hedeflerine sağlıklı ve kesintisiz bir şekilde ulaşabilmek için çeşitli kurslar, atölye çalışmaları, seminerler, geziler, bakım hizmetleri ve eğitimler düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. Projemiz 3 yıldır devam etmekte olup evde temizlik, evde sağlık, kişisel bakım medikal hizmetler, medikal ürünler çınarlarımıza teslim edilerek ihtiyaçları karşılanıyor ve aynı zamanda psikoloğumuz tarafından psikolojik destek sağlayarak çınarlarımızın ihtiyaçlarını gideriyoruz. Anket çalışmaları kapsamında da Şanlıurfa da ikamet eden 65 yaş üstü çınarlarımız saha çalışmalarımız kapsamında tespit edilerek personeller tarafından sorunları dinlenip talepleri alınıyor alınan talepler hızlı bir şekilde dikkate alınıp çözümleniyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak daima çınarlarımıza sahip çıkacağız. Yaşlı berekettir yaşlı tecrübedir. Geçmişine sahip çıkamayan bir millet yok olmaya mahkumdur” dedi.

Aile Çalışma Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Bilici, “Yaşlılarımıza hizmet, muhabbet ve yanlarında olmakla mükellefiz. Kur’anI Kerim’de Rabbimiz önce kendisine ibadet edilmesini hemen ardından da anne ve babaya itaat edilmesi olarak belirtir. Yaşlılarımızı bizler bereket olarak görürüz” ifadelerini kulandı.

ŞANLIURFA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:54

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