Şanlıurfa’da “Yaya Geçidi Nöbeti” uygulaması

İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacı ile 81 ilde eş zamanlı yapılması planlanan “Yaya Geçidi Nöbeti” uygulaması Şanlıurfa’da da yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılının “Yaya öncelikli trafik yılı” ilan edilmesiyle 81 ilde eş zamanlı olarak trafikte dikkat çekmek ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacı yapılması planlanan “Yaya Geçidi Nöbeti” uygulaması, Rabia Meydan’ında Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin katılımıyla, gerçekleşti. Kent genelinde 129 noktada eşzamanlı gerçekleştirilen uygulamada, 2 bin güvenlik görevlisi yer aldı.

Programda konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, “Bugün Şanlıurfa’da eş zamanlı olarak 129 noktada, 2 bin güvenlik personeli ile birlikte bu konuya dikkat çekmek için uygulamalar gerçekleştiriyoruz. Emniyet, Jandarma ve diğer kolluklarımızla beraber bu konunun yakından takipçisi olacağız. Trafikte ceza en son uygulanacak adımdır. Ama ceza uygulamada kesinlikle tavizde vermeyeceğiz. 2019 yılında yayaya öncülük etmeyen sürücüye 600 liranın üzerinde ceza kesiliyor. “Yaya güvenliğini nöbetçisiyiz” sloganıyla yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin birini burada gerçekleştiriyoruz. Öncelik hayatın, öncelik yayanındır. İki yıldır bu konuya dikkat çekmek için, vatandaşlarımızın bilincini yükseltilmesi, insanların birbirine daha çok tahammül edeceği, biraz daha saygılı olmaları için faaliyetlerimiz devam ediyor. Terörden sonra en çok üzerinde durulması gereken trafiktir. İnsanın adımını atığında her araç sürücüsü durması için topluma aşılamamız gerekiyor” diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardında Vali Erin ve beraberindekiler, sürücü ve yayalara yaya önceliğiyle ilgili broşür dağıttı.

ŞANLIURFA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:54

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