Vali Erin inşaat çalışmalarını inceledi

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, inşaat çalışmaları devam eden AMATEM ve ÇEMATEM projeleri ile Yeni Asri Mezarlık’taki şehitlik alanında yapımına başlanan Şanlıurfa Şehitliği inşaatlarında incelemelerde bulundu.

Şanlıurfa eski havaalanı yerinde inşa edilmeye başlanan Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (AMATEM) ile Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (ÇEMATEM) inşaatlarında incelemelerde bulunan Vali Erin, inşaatın genel durumu ve yapılan proje tadilatları hakkında bilgi aldı. Yılsonuna kadar bir kısmının hizmete açılması planlanan AMATEM ve ÇEMATEM’de daha önce yapılan proje revizesi ile yatak kapasiteleri 50’şer adet artırılmıştı. Buradaki incelemelerinin ardından Asri Mezarlıktaki Şanlıurfa Şehitliği inşaatına geçen Vali Erin, buradaki çalışmaları denetledi.

Şanlıurfa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından yaptırılan projelerden olan Şanlıurfa Şehitliğinde, 800 metrekarelik üstü kapalı tören alanı, sergi ve sunum salonu, 3D projeksiyon odası, otopark, peyzaj çalışmaları ve şehit kabirlerinin düzenlenmesi çalışmaları yanında şehitlerin manevi varlığını temsilen anıtlar ve şehitlerin isimlerinin yazılı olacağı, kabirleri gösteren bir alan yer alacak.

ŞANLIURFA 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:55

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