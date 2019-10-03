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Şanlıurfa'da otomobile silahlı saldırı: 3 ölü Otomobildeki 3 kişi silahla vurularak öldürüldü

İHA

Şanlıurfa'da seyir halindeki bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da otomobile silahlı saldırı: 3 ölü Otomobildeki 3 kişi silahla vurularak öldürüldü

Şanlıurfa’da seyir halindeki bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesi Mardin karayolu üzerindeki Gülveren kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre, seyir halindeki bir otomobil, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine giden güvenlik güçleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA

03 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 04:55
  • GÜNEŞ 06:14
  • ÖĞLE 12:19
  • İKİNDİ 15:38
  • AKŞAM 18:14
  • YATSI 19:28
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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