Silahlı saldırıda ölenlerin kimlikleri belirlendi

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Şanlıurfa’da seyir halindeki bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda ölen 3 kişinin kimliği belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Mardin karayolu üzerindeki Gülveren kırsal mahallesi yakınlarında seyir halindeki bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda ölen 3 kişinin kimliği belirlendi. Saldırıda ölenlerin Ahmet Kubat, Hüseyin Kubat Mehmet Ali Elvan olduğu öğrenildi. Saldırının kim ya da kimler tarafından gerçekleştirildiği ile ilgili çalışma sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ŞANLIURFA 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:55

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