Şanlıurfa’da yakalanan DEAŞ'lı terörist tutuklandı

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa’da yakalanarak adliyeye sevk edilen DEAŞ terör örgütü üyesi 1 kişi çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, F.A. isimli DEAŞ terör örgütü üyesi şahsın il merkezinde olduğu bilgisine ulaştı. Yapılan operasyonla gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞANLIURFA 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:55

GÜNEŞ 06:14

ÖĞLE 12:19

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 18:14

YATSI 19:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.