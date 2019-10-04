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Pamukta kirlenmeyi önleme komisyonundan çiftçilere uyarı

İHA

Şanlıurfa Valiliği tarafından oluşturulan pamukta kirlenmeyi önleme komisyonu, elle hasadın yapıldığı bir pamuk tarlasında toplanarak, çiftçilere ve pamuk üreticilerine uyarılarda bulundu.

Şanlıurfa Valiliği tarafından oluşturulan pamukta kirlenmeyi önleme komisyonu, elle hasadın yapıldığı bir pamuk tarlasında toplanarak, çiftçilere ve pamuk üreticilerine uyarılarda bulundu.
Kütlü pamukta kirlenmeyi önleme komisyonu üyeleri Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Murat Çakmaklı, Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Peltek ile üreticiler ve pamuk işçilerinin katıldığı hasatta, pamukların mutlaka saf pamuktan üretilmiş çuvallarda taşınması uyarısında bulunuldu.
Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Murat Çakmaklı, Şanlıurfa’nın Türkiye’de en fazla pamuk üreten bir üretim merkezi olduğunu ve bu pamuğun kalitesinin korunmasına dikkat çekmek için bir araya geldiklerini ifade etti. Çakmaklı, “Ülkemizde üretilen pamuğun yüzde 45’i ilimizde üretilmektedir. Üretilen pamuğun kalitesi ve niteliği çok önemlidir. Ayrıca üreticilerimizin üretimden maksimum kar elde etmesi için pamuğun temiz toplanması gerekmektedir. Son yıllarda bu konuda hem üreticilerimiz hem de STK, kurum ve kuruluşlar açısından büyük bir duyarlılık oluştu. Biz Şanlıurfa pamuğunun kalitesinin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde hak ettiği seviyeye ulaşmasını istiyoruz. Bu yüzden pamuğun sanayiye temiz olarak ulaştırılması çok önemlidir. Pamuğun toplanmasından, nakliyesinden, depolanmasına ve işlenmesine kadar olan süreç büyük bir önem taşımaktadır. Bu gün bu konuyu hep birlikte gündeme getirmek ve pamuğun temiz toplanması ve işlenmesi sürecinde çok büyük hassasiyet gösterilmesi gerektiğini kamuoyunda vurgulamak adına bir araya geldik. İnanıyorum ki bu yılda pamuğun temiz toplanmasına üreticilerimiz özen göstereceklerdir. Tüm pamuk üreticilerimize bol bereketli bir hasat dönemi geçirmesini diliyorum” dedi.
Hedeflerinin Şanlıurfa pamuğunu layık olduğu yere getirmek olduğunu belirten Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, “Son yıllarda çalışmalarımızda hep birlikte bu konuda el ele vermemiz gerekmektedir. Çiftçimizden sanayicimize kadar İlimizde üretilen pamuğun ülkemizde kötü anılmasını istemiyoruz. Şanlıurfa’da üretilen pamuk kaliteli olmasına rağmen toplanmasından işlenmesine kadar geçen aşamalarda kirlenmenin önüne geçebilirsek Şanlıurfa pamuğunu layık olduğu yere getirmiş oluruz” şeklinde konuştu.
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Peltek de,"Türkiye’nin en kaliteli pamuğunu biz üretiyoruz. Gerek elyafı gerek uzunluğu ile en kaliteli pamuk Şanlıurfa’da üretilmektedir. Ancak bu kaliteyi muhafaza edemiyoruz. Biz bu kaliteyi ne zaman muhafaza edersek Türkiye’de pamuğu en pahalı şekilde değerlendirip satacağız. Pamuk üreticilerimiz sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Şanlıurfa pamuğu ile ege pamuğu arasındaki fiyat farkı kaliteden değil bizim pamuğu temiz toplamamızdan kaynaklanıyor. Pamuğu kaliteli üretiyoruz ancak kaliteyi muhafaza edemiyoruz. Çiftçilerimize tavsiyem toplamada hassasiyet gösterelim. Sanayicilerimizde aradaki pazar ağını oluşturan atık pamukları temiz pamuklardan ayırması gerekiyor. Meşakkatli bir şekilde ürettiğimiz pamuğu temiz bir şekilde sanayiye ulaştıralım” ifadelerini kullandı.
Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyüpoğlu ise, “Urfa’da pamuğun büyük kısmı makinayla toplanmaktadır. Yaklaşık yüzde 5’i elle toplanmaktadır. Bu elle topladığımız yüzde 5 pamukla Urfa pamuğunu kirletiyoruz. 50 tonluk balyada 5 gramlık bir naylon bulunursa, dışarıdaki firmalar bu pamuğu almamaktadır. Sebebi ise 5 gramlık naylonun 50 tonluk pamuğun kalitesini bozmasıdır. Çiftçilerden ricam, elle toplanan pamukları naylon torbalara koymayalım. Bu konuda duyarlı olmalarını istiyorum” diye konuştu.

ŞANLIURFA

04 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 04:56
  • GÜNEŞ 06:15
  • ÖĞLE 12:19
  • İKİNDİ 15:37
  • AKŞAM 18:12
  • YATSI 19:27
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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