Haliliye Voleybol Takımı, sezona hazır

Türkiye Voleybol Erkekler 1. Lig’inde mücadele eden Haliliye Belediyespor Voleybol Takımı, 20192020 sezon hazırlıklarını tamamladı.

12 Ekim 2019 tarihinde başlayacak yeni lig ile Şırnak deplasmanında Cizre Belediyespor ile karşılaşacak olan Haliliye Belediyespor Voleybol takımında, sezon öncesi hazırlıklarını devam ediyor. Transferleri ile sezon hazırlıklarını tamamlayan Haliliye ekibi, antrenman çalışmalarınıda devam ettiriyor.

“İlk dörde gireceğimize inanıyorum”

Takımın hedeflerine ilişkin konuşan Başantrenör Akif Gürgen, “2019 2020 sezonu açılıyor. Takım arkadaşlarımızla Uzun bir hazırlık dönemi geçirdik. Arkadaşlarımız ellerinde avuçlarında ne varsa verdiler. Önümüzdeki hafta Cizre deplasmanı ile başlıyoruz. Biz bu savaşa hazırız. Grubumuzda 12 takım var. Tüm takımlar bir birilerinden iddialı takımlar. Herkesin bir hedefi var. Özellikle bizim ilk hedefimiz playoff oynamak. Grupta ilk dörde girerek, playoff oynaya bilmek. Ondan sonrada Allah’ın izniyle de yukarıya kadar gidebilmek. Bunun içinde gerekli tüm hazırlıkları yaptık. Sezon uzun bir süreç ilk periyodu 22 karşılaşma oynayacağız. Bunun sonucunda ilk dörde gireceğimize inanıyorum. Oyuncularımıza şunu söyledik. Yenebiliriz, yenile de biliriz ancak önemli olan giydiğimiz formanın hakkını sonuna kadar verecekleri, mücadele edecekleri mağlup olunacaksa bu şekilde bir mağlubiyet istiyoruz. Tüm Urfa halkını da maçlarımıza bekliyoruz. Bu imkanları sağladıkları için Belediye Başkanımıza yönetim kurulumuza, Haliliy!emize çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan sezon öncesi Haliliye Belediyespor Voleybol Takımı, Efeler Ligi ekiplerinden Spor Toto ve Halk Bankası ile 1. Ligi ekiplerinden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor ile hazırlık maçı yaptı.

ŞANLIURFA 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 04:57

GÜNEŞ 06:16

ÖĞLE 12:19

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 18:11

YATSI 19:25

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