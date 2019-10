Kuş, Evran Sanayi Sitesi’ni ziyarette bulundu

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Evran Sanayi sitesinde incelemelerde bulundu.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Evran Sanayi sitesinde incelemelerde bulunup, Kooperatif Başkanı Mustafa Arslan ile sitede yapılacak çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulundu. Saha gezilerine devam eden Kuş, son olarak Evran Sanayi Sitesini ziyaret etti. Site esnafının sosyal donatı alanı talebinin karşılanması için alanda temaslarda bulunan Kuş, esnafın yeşil alan işgallerinin de son bulması için esnaf temsilcileriyle görüşme yaptı.

Esnafın her zaman yanında olduklarını ve taleplerini karşılamak adına çalıştıklarını belirten Kuş, “Esnafımızı ziyaret ettik, sağ olsun başkanım bize eşlik etti, bizi ağırladılar. Siteyi kısmen gezme fırsatımız oldu. Evren sanayi sitesinin sıkıntılarıyla ilgili istişarelerde bulunduk. Kooperatif Başkanımız bizlere sıkıntılarını ve esnafımızın beklentilerini ifade ettiler. Daha önce sitemizin her türlü sıkıntısını çözeceğimizi ve her zaman esnafımızın yanında olacağımızı ifade etmiştik. Büyükşehir Belediyemiz ve Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül’le birlikte el le verip, esnafımızın taleplerini bir bir yerine getireceğiz. Bu hassasiyetimizi burada da bir kez daha dile getirdik. Konuyu başkanımıza da söyledik. Esnafımızın mağdur olmaması için başkanımızın bazı tavsiyeleri oldu. Bunları arkadaşlarımızla birlikte değerlendireceğiz. Tabiki esnafımızın mağdur olmasını istemeyiz. Ama işgallere de asla taviz vermeyeceğimizi bir kez daha belirtmek isterim. Sitemize yapılacak sosyal donatı alanları ile ilgili de fikir alışverişinde bulunduk. Ben Başkanımıza ve Yönetim Kurulu arkadaşlarımıza bizleri ağırladığı için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

