Şanlıurfa’da kale eteğinde yıkım çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kale eteği güney kısmında yıkım çalışmaları devam ediyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatlarıyla bölgedeki yapıların kamulaştırılmasının ardından yıkım çalışmaları başlatılmıştı. Kale Eteği çevre düzenlemesi göreceklerini belirten Beyazgül, “Şanlıurfa’nın sorunlarını biliyor, insanlarını tanıyoruz. Vatandaşlarımızın talepleri ile ilgili olarak Belediye Başkanları arkadaşlarımız ile gece gündüz demeden çalışıyoruz” dedi.

“Şanlıurfa’nın sorunlarına anında el atıyoruz”

Kentin sorunlarını çözüme kavuşturduklarını belirten Beyazgül, “Eyyübiye bölgesindeki mülkiyet sorunları ile ilgili bir komisyon oluşturduk ve Ankara ile de temas halindeyiz. Kale arkasına ilişkin olarak da bugün bölgeyi ziyaret ederek vatandaşlarımızla bir araya geldik. Kamulaştırmanın ardından vatandaşlarımız yeni evlerine taşınmışlar bizler de kısa bir süre sonra onları ziyaret edeceğiz. Burada çalışmaları yürüten teknik arkadaşlarımızdan gerekli bilgileri aldık, gerek Eyyübiye Belediyemiz gerek tüm ilçe belediyelerimiz ve milletvekillerimiz ile koordinasyonlu bir şekilde çalışarak Şanlıurfa’nın sorunlarına anında el atıyoruz. Tabiki sorunlar çok ve her tarafa aynı anda yetişmek mümkün değil ama Şanlıurfa’nın sorunlarını biliyor, insanlarını tanıyoruz. Vatandaşlarımızın talepleri ile ilgili olarak arkadaşlarımızla gece gündüz demeden çalışıyor ve sonuçlandırıyoruz. İnşallah kısa bir süre sonra vatandaşlarımız farklı bir Kale Eteği çevre düzenlemesi görecekler” diye konuştu.

ŞANLIURFA 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 04:57

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