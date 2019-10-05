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Şanlıurfa’da askeri otobüs ile tır çarpıştı: 16 yaralı

İHA

Şanlıurfa'da askeri otobüs ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 16 asker yaralandı.

Şanlıurfa’da askeri otobüs ile tır çarpıştı: 16 yaralı

Şanlıurfa'da askeri otobüs ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 16 asker yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ŞanlıurfaGaziantep kara yolunun Taşlı Höyük mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 63 KS 840 plakalı askeri midibüs, aynı istikamette seyreden A.B. yönetimindeki 01 BH 895 plakalı tırla çarpıştı. Kazada otobüste bulunan 16 asker yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ŞANLIURFA

05 Ekim 2019 Cumartesi

  • İMSAK 04:57
  • GÜNEŞ 06:16
  • ÖĞLE 12:19
  • İKİNDİ 15:36
  • AKŞAM 18:11
  • YATSI 19:25
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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