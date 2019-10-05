Şanlıurfa’da askeri otobüs ile tır çarpıştı: 16 yaralı

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Şanlıurfa'da askeri otobüs ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 16 asker yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, ŞanlıurfaGaziantep kara yolunun Taşlı Höyük mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 63 KS 840 plakalı askeri midibüs, aynı istikamette seyreden A.B. yönetimindeki 01 BH 895 plakalı tırla çarpıştı. Kazada otobüste bulunan 16 asker yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ŞANLIURFA 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 04:57

GÜNEŞ 06:16

ÖĞLE 12:19

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 18:11

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