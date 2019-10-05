Şanlıurfa’da 16 askerin yaralandığı kaza kamerada

Şanlıurfa’da 16 askerin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre kaza, GaziantepŞanlıurfa kara yolunun Suruç ilçesine bağlı kırsal Taşhöyük Mahallesi yakınlarında yaşandı. Tırın bir kavga nedeniyle önlem almaya giden askerlerin içinde bulunduğu otobüse çarpması sonucu 16 asker yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde seyir halindeki tırın dönüş yapmaya çalışan otobüse çarptığı gözlendi.
ŞANLIURFA
05 Ekim 2019 Cumartesi
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