Şanlıurfaspor - Kırklarelispor: 0-1

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

-STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu

HAKEMLER: Oğuzhan Aksu, Mahmut Gülle, Abdulkadir Döner

ŞANLIURFASPOR : Yasin İbrahim Durmuş, Mehmet Daniş (Dk. 63 Murat), Veysel, Sercan (Dk. 89 İsmail), Seyfettin (Dk. 84 Mehmet Bayat), Ali, Onur, Fevzi, Rıdvan, İbrahim Canlıka

KIRKLARELİSPOR: İbrahim Demir Davut, Müslüm, Caner, İbrahim Sürgülü, Emre Keleşoğlu (Dk. 62 Yüksel), Emre Balkı, Malik, Umut (Dk. 82 Muhammed Beşir), Mert (Dk. 73 Enis), Serkan

SARI KARTLAR: Ali (Şanlıurfaspor) Emre Balkı (Kırklarelispor)

GOLLER: Dk. 83 Malik (Kırklarelispor)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un 6'ncı haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Kırklarelispor'a 1-0 mağlup oldu.

83'üncü dakikada Caner'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Malik, güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1



ŞANLIURFA 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 04:57

GÜNEŞ 06:16

ÖĞLE 12:19

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 18:11

YATSI 19:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.