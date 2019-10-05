Şanlıurfa’daki kazada 1 asker şehit oldu

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Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan 16 askerden biri şehit oldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, ŞanlıurfaGaziantep kara yolunun Taşlı Höyük mevkisinde meydana geldi. A.B.'nin kullandığı 63 KS 840 plakalı askeri otobüs ile aynı istikamette seyreden A.B. yönetimindeki 01 BH 895 plakalı tırla çarpıştı. Kazada yaralanan otobüsteki 16 asker, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı askerlerden astsubay İsmail Türk, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ŞANLIURFA 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 04:57

GÜNEŞ 06:16

ÖĞLE 12:19

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 18:11

YATSI 19:25

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