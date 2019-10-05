Suriye sınırına askeri sevkiyat yapıldı

Şanlıurfa’nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.
PKK/PYD terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin Telabyad kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine çok sayıda zırhlı araç sevkiyatı yapıldı. Saat 21.00 Şanlıurfa 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkan konvoy, yaklaşık yarım saat sonra Akçakale ilçesindeki 3’üncü Hudut Alay Komutanlığına giriş yaptı.
ŞANLIURFA
05 Ekim 2019 Cumartesi
- İMSAK 04:57
- GÜNEŞ 06:16
- ÖĞLE 12:19
- İKİNDİ 15:36
- AKŞAM 18:11
- YATSI 19:25