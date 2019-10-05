Suriye sınırına askeri sevkiyat

ŞANLIURFA´daki 20´nci Zırhlı Tugay Komutanlığı´ndan hareket eden 10 TIR üzerindeki zırhlı araçlar Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine sevk edildi.
Gece saatlerinde Şanlıurfa´dan yola çıkan üzeri brandalar ile örtülü zırhlı araçlardan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri arasında Akçakale´ye geldi. İlçe girişinde bulunan 3´üncü Hudut Alay Komutanlığı´na giriş yapan zırhlı araçların, Suriye sınır hattında konuşlandırılacağı belirtildi.
ŞANLIURFA
05 Ekim 2019 Cumartesi
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