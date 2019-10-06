Kuş’tan Asya Mahallesi'ne yeşil alan müjdesi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Asya Mahallesi temasları kapsamında vatandaşların yazın toz, kış aylarında da çamurdan dolayı mağduriyet yaşadığı alanı, mahalleye yeşil alan olarak kazandırıyor.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, mahalle gezileri kapsamında gittiği Asya Mahallesi'nde, vatandaşların yazın toz, kışın da çamurdan dolayı mağduriyet yaşadığı alanı, mahalleye park olarak kazandırma talimatı verdi.

Fen İşleri Müdürlüğüne yol, Park ve Bahçeler Müdürlüğüne yeşil alan talimatı veren ve çalışmaların hemen başlamasını belirten Kuş ,” Bu bölgeye hem yeni yol ağı oluşturacağız hem de yeşil alan yapıp vatandaşlarımızın rahatça vakit geçirecekleri, çocuklarımızın oyun onayabilecekleri sosyal donatı alanlarına çevireceğiz. Asya Mahallemizi gezmeye devam ediyoruz. Muhtarımız ve vatandaşlarımız ile birlikte mahallemizde yapacağımız çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunuyoruz. Şuanda Asya mahallemizin uç noktasındayız ve maalesef arkada görmüş olduğunuz gibi burası toprak yığını ile dolu. Kışın çocuklarımız çamur içerisinde kalacaklar, arabası olan vatandaşlarımız yol olmadığı için burayı kullanamayacaklar. Biz Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze talimat verdik ve hızlı bir şekilde burayı Asya Mahalle sakinlerine park olarak kazandıracağız. Bu bölgede hem yaşam alanları olacak hem vatandaşlarımızın gelip gidecekleri yol olacak. Yine bu bölgemizde çocuklarımızın oyun alanları olacak ayrıca bu mahallemizi çamurdan tozdan ve topraktan da kurtarmış olacağız” dedi.

ŞANLIURFA 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 04:58

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