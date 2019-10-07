Çocuk konservatuvarı alımlarına yoğun ilgi

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Konservatuvarı öğrenci alımlarına yoğun ilgi yaşandı.

Müzik şehri Şanlıurfa'da değerlerini geleceğe taşımak amacıyla uygulamalarını sürdüren Büyükşehir belediyesi, 2019 2020 Eğitim Öğretim dönemi içerisinde Çocuk Konservatuvar Bölümüne 20 öğrenci alacak. İlkokul 2. sınıf öğrencilerine yönelik kayıtlar alan büyükşehir belediyesi, 4 Ekim tarihinde son bulan başvuruların ardından öğrencileri sınava tabi tuttu. Vali Kemalettin Gazzezoğlu Kültür Merkezindeki Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Şube Müdürlüğü'nde yapılan sınavda öğrenciler başarılı olabilmek için tüm hünerlerini sergiledi.

Başlatılan uygulamadan dolayı memnun olan çocuklar ve aileleri, büyükşehir belediyesine teşekkür etti.

ŞANLIURFA 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 04:59

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