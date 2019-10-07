Beyazgül Güzeloğlu'nu ağırladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Diyarbakır Valisi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu’nu makamında ağırladı.

Şanlıurfa ve Diyarbakır ile ilgili ortak projeler hakkında görüşmek üzere Şanlıurfa’ya gelen Diyarbakır Valisi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Başkan Zeynel Abidin Beyazgül’ü makamında ziyaret etti. Projeler hakkında görüşen Başkan Beyazgül ve Vali Hasan Basri Güzeloğlu, URFEST’e tüm vatandaşları davet ettiler.

Beyazgül, aynı kaderi yaşayan insanların birlikte çalışması çok önemli

Makam görüşmesi sonrası açıklamada bulunan Beyazgül, “Valimiz Hasan Basri Güzeloğlu’na ziyaretleri için çok teşekkür ediyoruz. Kendisi hem Diyarbakır Valisi hem de Büyükşehir Belediye Başkanımızdır. Vali Hasan Basri Güzeloğlu, bilgili donanımlı bir kişiliğe sahiptir. Geçmişten bu yana dostluğumuz ve akrabalığımız olan bir kardeşimizdir. Aynı kaderi yaşayan insanların birlikte çalışması çok önemlidir. Birçok ortak çalışmalarımız var. Hasan Basri bey kendisi destek veriyor. Biz kendisine teşekkür ediyoruz. Bizim de kendisinden beklentimiz hem şehrimiz hem de ülkenin geleceği için çok önemli katkıları olacağına inanıyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde belediyelerimizin kalkınma hamleleri devam ediyor. Bugün sınırda hareketlilik var ve bizde buradan askerimize dua ediyoruz. Allah onları korusun. Ayrıca Vali ve Belediye Başkanımız Urfest’e herkesi davet ediyor. Kendisi de katılım sağlayacak zaten” dedi.

"Beyazgül ile Şanlıurfa'mız daha da gelişecek"

Şanlıurfa’da bulunmaktan dolayı memnuniyetini dile getiren Diyarbakır Valisi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu da,” Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ü ziyaret etmekten çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Şanlıurfa’nın geleceğinde Başkan Zeynel Abidin Beyazgül’ün çok önemli katkısının olacağına olan inancımı belirtmek istiyorum. Çok eski bir hukuku paylaştığım ve akraba olarak yakın ve dost bir kimlikle kendisiyle buluştuğum için kendisinin yapacağı güzel hizmetler yapacağına da kefilim. İnşallah Şanlıurfa'mız geçmişten bugüne ve geleceğe, bölgesine ve çevresine değer katan tarımdan turizme, sanayiden hizmet sektörüne kadar çok önemli değişim ve dönüşümü bu süreçte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ve Urfa’da da Başkan Zeynel Abidin Beyazgül’ün önderliğinde inşallah gerçekleştirecektir. Ben de Urfa’nın bir evladı ve hemşehrisi olarak bundan büyük bir mutluluk duyuyorum. Tüm bu çalışmalarda yer almaktan ve destek olmaktan büyük bir mutluluk duyacağım. Başkan Zeynel Abidin Beyazgül’e görevinde Allah’tan muvaffakiyet diliyorum” şeklinde konuştu.

Açıklamalarından ardından Beyazgül Vali Güzeloğlu’na URFEST davetiyesi vererek tüm vatandaşları festivale davet etti.

ŞANLIURFA 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 04:59

GÜNEŞ 06:18

ÖĞLE 12:18

İKİNDİ 15:34

AKŞAM 18:08

YATSI 19:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.