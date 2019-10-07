Haliliye’de çiftler nezih ortamda evleniyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, yeni ve ferah haliyle vatandaşların hizmetine sunulan evlendirme memurluğunu ziyaret ederek, çiftlerin nikâhını kıydı.

Haliliye Belediyesi, çiftlere mutlu günlerinde daha rahat bir ortam sunabilmek için Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezine taşıdığı Evlendirme Memurluğunda, nikah akdi işlemlerini sürdürüyor. Yeni adresinde vatandaşların hizmetine sunulan Evlendirme Memurluğunu ziyaret eden Mehmet Canpolat, incelemelerde bulunarak, hazırda bulunan çiftlerin nikâhını kıydı. İncelemelerde Canpolat’a, Başkan Yardımcıları İhsan Ağcan, Mehmet Erol ve Mehmet Hamdi Kaysı ile birim müdürleri de eşlik etti.

Çiftlerin mutlu günlerinde aileleri ile birlikte güzel bir ortamda nikah merasimlerini gerçekleştirmek için Evlendirme Memurluğunu yenilediklerini belirten Canpolat, “Haliliye Belediyesi olarak evlendirme birimimizi yeniledik. Vali Konağının arkasında bulunan Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinin zemin katında vatandaşlarımıza daha iyi hizmet edebilmek adına nikâh ile ilgili iş ve işlemlerini burada gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın hızlı ve seri bir şekilde nikâh işlemlerini gerçekleştirmek adına buranın düzenlemesini yapıp vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Çiftlerimizim mutlu günlerinde böylesi nezih ve huzurlu bir ortamda misafir etmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

Canpolat, Evlendirme Memurluğundaki incelemelerinin ardından buradan ayrıldı.

ŞANLIURFA 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 04:59

GÜNEŞ 06:18

ÖĞLE 12:18

İKİNDİ 15:34

AKŞAM 18:08

YATSI 19:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.