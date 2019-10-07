Rasulayn’de PKK/YPG’li teröristlerden savunma hattı

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Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesi karşısında yer alan Suriye’nin Haseke iline bağlı Rasulayn ilçe merkezinin güneyinde PKK/PYD’li teröristler, kepçe yardımıyla tünel ve hendek kazmayı sürdürüyor.

Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik yapacağı operasyon öncesi hazırlık yapan PKK/PYD’li teröristler, Ceylanpınar ilçesi karşısındaki Rasulayn’de savunma hattı oluşturuyor. Kepçe yardımıyla savunma hattı kazan PKK/PYD’li teröristler, hem tünel hem de hendek olarak bu bölgeyi kullanmayı hedefliyor. Rasulayn’deki ABD üstlerinin boşaltılmasıyla birlikte panikte olan PKK/PYD’li teröristler kazı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

ŞANLIURFA 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 04:59

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